Как и почему вакцинированные заболевают Covid-19

Какой процент людей заболевает коронавирусной инфекцией после вакцинации? Почему это происходит и как переносят болезнь привитые? На вопросы ИА «Татар-информ» ответила главный терапевт Минздрава РТ, шеф терапевтической службы РКБ Диана Абдулганиева.

Усилия врачей по лечению привитых пациентов абсолютно несопоставимы с усилиями врачей, которые лечат пациентов не привитых, болеющих тяжело.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Татарстана на 16 сентября, обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции получили 905 687 жителей республики.

Цифра заболевших Covid-19 после прививки ничтожно мала

ИА «Татар-информ» обратилось с вопросами к главному внештатному специалисту по терапии Министерства здравоохранения Татарстана, шефу терапевтической клиники РКБ, заведующей кафедрой госпитальной терапии Казанского медуниверситета, заслуженному врачу РТ, доктору медицинских наук, профессору Диане Абдулганиевой.

Количество заболевших после вакцинации, по словам Дианы Абдулганиевой, ничтожно мало.

«Цифра – она достаточно относительная, данные различные в зависимости от стран и регионов – от 0,5 до 3-4 процентов», – объяснила главный внештатный специалист по терапии Минздрава Татарстана.

Диана Абдулганиева Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Очень важно, говорит специалист, разделять понятия: заболеть после прививки может человек с уже выработавшимися антителами и тот, у кого, иммунитет не вырабатывается.

Тот, у кого антитела выработались – это человек, сделавший две дозы прививки, то есть полностью прошедший вакцинацию, и не заболевший в период выработки антител.

«Считается, что в среднем, через 21 день после второй прививки полностью вырабатывается иммунитет», – подчеркнула Диана Абдулганиева.

Эта категория людей, по словам врачей, защищена вакциной от тяжелых форм болезни и серьезных последствий.

«Пациенты, у которых после прививки появились антитела и выработался иммунитет, в отделениях интенсивной терапии (в реанимациях – прим. ред.) не встречаются», – отметила шеф терапевтической клиники РКБ.

Есть люди, у кого иммунитет после прививки не вырабатывается совсем. Их, по словам экспертов, порядка 3-7% – эти данные есть в открытых источниках.

«Это люди с ослабленным иммунитетом, очень пожилые, пациенты с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом в стадии декомпенсации – у них организм может не выработать антитела. Такие пациенты есть, у которых зарегистрировано полное проведение прививки, но уровень антител крайне низкий или практически нулевой», – рассказала Диана Абдулганева.

Заболевают между первой и второй дозами вакцины, если не берегутся

Отдельная статистика о том, сколько именно человек в Татарстане заболели между первой и второй дозами вакцины, не ведется. Но врачи всегда напоминают, что в период между этапами вакцинации необходимо беречься втройне.

Говорить о том, что прививка стала причиной болезни, уверяют эксперты, неправильно. Шансы заболеть коронавирусной инфекцией после первой дозы у привитого, такие же, как и у всех остальных, поэтому привычный режим жизни необходимо изменить.

Шансы заболеть коронавирусной инфекцией после первой дозы у привитого, такие же, как и у всех остальных. Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Мы хорошо знаем, что после того, как вводят первую дозу вакцины, иммунитет человека начинает активироваться, так как вырабатывает антитела. Поэтому совершенно четко прописаны рекомендации, которые прописаны человеку, сделавшему первую прививку – не употреблять алкоголь, не ходить в баню, не принимать определенный спектр препаратов и беречься от всех контактов с людьми, переносящими острые респираторные вирусные заболевания. Поэтому, в период между первой и второй вакциной, особенно первые 14 дней после постановки первой вакцины, человек должен понимать, что он является уязвим к любым вирусным инфекциям», – напомнила главный внештатный специалист по терапии Минздрава РТ.

Между первой и второй дозами вакцины, напоминают специалисты, необходимо неукоснительно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. Это не просто нужно, это жизненно важно.

«Я вообще рекомендую людям, которые вакцинируются, делать это в пятницу. Чтобы провести субботу и воскресенье дома, потому что возможен небольшой подъем температуры, небольшая миалгия – боли в мышцах, суставах, головная боль. Поэтому сделать прививку в пятницу, чтобы выходные провести дома с минимальными контактами с людьми – это достаточно разумная тактика», – посоветовала Диана Абдулганиева.

Врач порекомендовала придерживаться усиленного масочного режима – менять маски, каждые два-три часа. По возможности, носить медицинские маски, а не красивые дизайнерские тряпичные. Кроме того, постоянно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Полностью привитые с выработанным иммунитетом болеют в легкой форме

Те, кто прошел полностью оба этапа вакцинации от коронавирусной инфекции и у кого полностью выработались антитела, тоже могут заболеть. Это, по словам экспертов, происходит по причине появления все новых штаммов Covid-19. Но болезнь у привитых пациентов протекает в легкой форме.

Болезнь у привитых пациентов протекает в легкой форме. Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Мы наблюдаем таких больных. Сейчас чуть чаще, чем в апреле-мае. Как правило, у всех таких пациентов мы наблюдаем либо стадию ковид-ОРВИ при достаточном титре антител, либо, если развивается пневмония, то она клинически в подавляющем большинстве протекает бессимптомн – ее обнаруживают по данным КТ. Конечно, есть определенная зависимость от уровня антител. Если уровень антител ничтожно маленький, допустим, то бывает поражение легких чуть в большей степени», – рассказала шеф терапевтической клиники РКБ.

«Прививаться однозначно стоит»

На вопрос стоит ли прививаться от коронавирусной инфекции, если и после прививки есть вероятность заболеть, главный терапевт Министерства здравоохранения РТ, ни секунды не сомневаясь, ответила: «Конечно, стоит!»

«Недавно состоялся у нас разговор с нашими коллегами из другого госпиталя. Врач сказала очень эмоциональную фразу. “Знаете, сегодня на обходе в отделении всех пациентов, которые после прививки, имея антитела, находятся в легкой форме на госпитализации, благодарила за то, что они привились. За то, что усилия врачей по лечению привитых пациентов абсолютно несопоставимы с усилиями врачей, которые лечат пациентов не привитых, болеющих тяжело”», – рассказала Диана Абдулганиева.

На вопрос стоит ли прививаться от коронавирусной инфекции, если и после прививки есть вероятность заболеть, главный терапевт Министерства здравоохранения РТ, ни секунды не сомневаясь, ответила: «Конечно, стоит!» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На просьбу привести примеры тяжелых случаев течения Covid-19 у не привитых пациентов, Диана Абдулганиева ответила, что их очень много. Приходилось сталкиваться со смертями от осложнений ковида даже жителей республики 1980-х годов рождения.

«Мы наблюдаем тяжелые постковидыне осложнения в виде тромбов в сосудах сердца, в виде тяжелого поражения сердца. У пациентов развиваются тяжелые панкреатиты (воспаление поджелудочной железы) вследствие тяжелой виремии (попадание вирусов в кровь и распространение по всему организму – прим. ред) и большого содержания вируса в организме человека – буквально на днях выписывали такого пациента. Наблюдаем развитие тяжелого поражения легких, которое нуждается в двух-трех-четырех-месячной поддержке кислорода в домашних условиях. Эти все примеры у нас перед глазами», – рассказала Диана Абдулганиева.

Если человек, сделав прививку, не бережется, ведет обычную жизнь без необходимых ограничений, то винить вакцину в том, что он подхватил коронавирус, не стоит, обращают внимание эксперты. Но игнорировать возможность, сделав прививку, обезопасить себя и своих близких от тяжелых форм болезни, по мнению врачей, непростительное легкомыслие.