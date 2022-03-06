В реабилитационном нижнекамском центре «Надежда» стартовал капитальный ремонт

В социально-реабилитационном центре «Надежда» города Нижнекамска начался капитальный ремонт. К сентябрю здесь полностью обновят два корпуса, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Обновление учреждения стало возможным благодаря новой федеральной программе. Центр «Надежда» был построен более 30 лет назад, за все эти годы здесь ни разу не было капитального ремонта.

По словам директора центра «Надежда» Нины Бухановой, для коллектива и воспитанников учреждения это долгожданное событие. Ремонту подлежат оба здания полностью. В первом корпусе, который располагается на проспекте Строителей, находится администрация и школа-интернат, а во втором корпусе на улице Баки Урманче — дошкольное отделение и центр реабилитации.

Директор центра уточнила, что проведение ремонтных работ никак не затронет учебный процесс.

«Нам предоставили группы в трех детских садах. Дали удобные, подготовленные помещения с отдельными входами. Родители, конечно, переживают, для наших детей это непривычно, они у нас особенные, но я думаю, что со всеми временными трудностями мы справимся», — отметила руководитель центра «Надежда».

С этого года началась реализация новой федеральной программы капитального ремонта школ, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.

По словам начальника Управления образования района Айдара Гарифуллина, всего в этом году в Нижнекамске и районе основательно обновят шесть объектов, один из них — это «Надежда».