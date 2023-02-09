В реабилитационном центре при фонде «Ярдэм» стартовали курсы для незрячих

В реабилитационном центре при Общенациональном благотворительном фонде «Ярдәм — Помощь» начались курсы для незрячих. О целях и формате курсов на пресс-конференции в мечети «Ярдэм» рассказали организаторы.

Президент фонда «Ярдәм – Помощь» Ильгам Исмагилов рассказал, что цель проекта – улучшение жизни незрячих. «Благотворительная помощь очень важна. Цель проекта – сделать жизнь незрячих лучше. Этого можно добиться через социальную адаптацию», – сказал он.

В Казани незрячие и слабовидящие изучают систему Брайля, осваивают компьютер и чтение с экрана, а также укрепляют здоровье, занимаясь спортом, получают религиозные знания. Курсы формируют способности к общению, адаптации к окружающей среде, основные бытовые навыки.

В 2023 году в проект будет вложены 14,8 млн рублей. Из них более 8,7 млн рублей – средства гранта. Планируется провести 7 курсов, которые посетят не менее 245 человек.

Проект завершится 31 июля 2024 года.

