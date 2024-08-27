В РЦК Казани полицейские рассказали медикам о самых распространенных видах мошенничества

В Казани прошло совещание по борьбе с мошенничеством, организованное городским Управлением МВД России. Мероприятие состоялось в РЦК, где с докладом выступил Рафаэль Сагдиев, начальник отделения по связям со СМИ.

Основное внимание было уделено телефонным мошенничествам, направленным на пожилых людей. Сагдиев детально разобрал схему «Ваш родственник попал в беду», призывая граждан немедленно прекращать такие разговоры и проверять информацию, связавшись с близкими.

Фото: © УМВД России по Казани

На встрече также обсуждались другие распространенные виды мошенничества, включая схемы по «защите» банковских счетов, обман при заказе междугородних поездок через сервисы попутчиков и мошенничества на сайтах бесплатных объявлений.

Полиция Казани призвала граждан к бдительности, рекомендуя тщательно проверять информацию от незнакомцев, не разглашать данные банковских карт и счетов, не поддаваться на уловки злоумышленников и отказываться от перевода денег на неизвестные счета.

Фото: © УМВД России по Казани

В завершение было подчеркнуто, что, если человек стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по номерам 102 или 112.