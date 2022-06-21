В развитие территории «Камского моря» планируется инвестировать более 25 млрд рублей

Сегодня в Казани презентовали проект туристического развития Лаишевского района Татарстана, разработанный АО «Корпорация Туризм.РФ». Благодаря ему будет благоустроено порядка 311 гектаров территории на берегу самого широкого места на Куйбышевском водохранилище, где на сейчас находится пляж «Камское море».

«По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в данную туристическую территорию составит порядка 25 млрд рублей, из которых 15 млрд — это средства инвесторов и корпорации, а 10 млрд — это средства из государственного бюджета, которые пойдут на строительство дорог, развитие энергетики и так далее. Сейчас мы поделились, к сентябрю мы хотим разработать предварительную концепцию, во втором квартале 2023 года планируем начать работы, а к 2027 году — закончить проект», — пояснил первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев.

Он подчеркнул, что пока разработан только предварительный проект. Сейчас разработчики ожидают предложения от местных инвесторов по объектам, которые могут разместиться на обновленной территории. Пока в плане возведение нескольких гостиниц, стоянки для яхт, аквапарка, благоустройство набережной и развитие пляжной инфраструктуры.

«Корпорация Туризм.РФ» в марте этого года подписала соглашение с Республикой Татарстан, по которому в республике начнут косплексно развивать туристические территории. Первой из них станет участок в 311 гектаров в Лаишевском районе.

Проект презентовали татарстанским инвесторам, которые заинтересованы в развитии туристической отрасли в республике, добавил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Встреча прошла очень продуктивно. Важно, что в этом проекте мы можем, используя огромное количество госпрограмм, сконцентрировать большие силы в одной точке. Выбранная территория уже давно пользуется большим спросом у туристов, мы уверены, что в этот проект войдут много инвесторов», — заявил он.

При этом главной точкой нового туристического центра должна стать специально оборудованная гавань для яхт и лодок. По словам Секачева, пока на Волге нет такого сооружения, и местные владельцы яхт перегоняют свои суда в Москву и другие города на хранение. Строительство же такого объекта даст Лаишеву монополию в этом вопросе на Волге.