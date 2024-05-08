«В разведке сутками без еды, но задание выполнял»: Ринат Фазылов рассказал о своем деде

В преддверии великого праздника Дня Победы руководитель регионального исполкома «Народного Фронта» в Татарстане, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов рассказал «Татар-информу» о своем дедушке, присоединившись к патриотическому флешмобу «Мой Герой — моя семья».

Фото предоставлено Ринатом Фазыловым

«Мой дедушка Салихзян Шакирзянов родился в 1911 году в Татарской АССР. На фронт он ушел в сентябре 1941 года и воевал в составе 330-й мото-разведывательной роты на Южном фронте. Мне повезло застать своего деда и я отчетливо помню наши с ним бесценные моменты общения. Каждый год, 9 мая, мы с родителями и младшей сестренкой приезжали к дедушке с букетом красных гвоздик. Всей семьей мы садились смотреть праздничный парад на Красной площади в Москве. Мы, тогда еще дети, смотрели парад с искренним интересом, а дедушка со слезами на глазах», – рассказал Ринат Фазылов.

Координатор движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» добавил, что в момент просмотра парада деда никто не отвлекал, дети и взрослые понимали, что он вспоминает те непростые годы, а слезы – это слезы радости за победу.

«Когда возникали какие-то жизненные трудности, дедушка всегда говорил по-татарски: “бу аур тугель, сугыш кна былмасын”, что означает “это не тяжело, лишь бы не было войны”», – вспомнил он.

Ринат Фазылов, будучи ребенком, запомнил, как дедушка после еды не оставлял на столе ни крошки хлеба, бережно собирал их на свою ладонь. Как человек, которому пришлось пережить голод, он понимал ценность каждой крошки.

«Дедушка рассказывал, что на фронте в разведке иногда приходилось не есть по несколько дней. Однажды, с группой разведчиков они зашли в деревню в тылу врага, к тому времени у них закончились продукты и несколько дней они фактически голодали. Хозяйка одного из домов напоила их парным молоком, после чего появились силы и они, выполнив задание, вернулись к своим. После этого случая, в первом же письме домой, он написал, чтобы ни при каких обстоятельствах не продавали корову, так как “корова - кормилица и поможет пережить голод”», – отметил руководитель регионального исполкома «Народного Фронта» в Татарстане.

Салихзяна Шакирзянова не стало в 1984 году, но традиция в семье каждый год 9 Мая навещать дедушку осталась.

«Мы покупаем красные гвоздики и возлагаем их к его могиле со словами: “Спасибо за жизнь”», – отметил Ринат Фазылов.