В разговоре с главой МИД Ирана Лавров выразил надежду на деэскалацию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи выразил надежду на успех усилий по снижению напряженности вокруг Ирана, сообщили в МИД России, согласно РИА Новости.

В ведомстве отметили, что с российской стороны выражена надежда на успешность предпринимаемых рядом государств усилий по деэскалации ситуации в интересах долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки на Ближнем Востоке.

Этому мог бы помочь отказ США от языка ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло, добавили в министерстве.