В Ратуше прошло награждение казанцев, внесших большой вклад в развитие города

В Ратуше, на заседании XV сессии Казанской городской Думы, состоялось награждение горожан, внесших большой вклад в развитие столицы РТ. Награды вручил мэр Казани Ильсур Метшин.

Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ за высокие производственные достижения и плодотворный труд благодарности от министра строительства удостоился генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест», депутат Казгордумы Делюс Сиразетдинов.

Указом Президента Татарстана Рустама Минниханова медалью «За доблестный труд» награждена начальник отдела экономического развития администрации Кировского и Московского районов Казани Марина Аксенова.

За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний плодотворный труд медаль «100 лет образования ТАССР» вручена ветерану труда Муниру Манюшеву.

Врачу-неврологу Республиканского клинического неврологического центра Наталье Бабичевой присвоено звание «Заслуженный врач РТ». Директор КДК Ленина, депутат Казгордумы Зухра Нигматуллина стала «Заслуженным работником культуры Республики Татарстан», директор учебно-спортивного комплекса «Зилант» Анатолий Зиндеев — «Заслуженным работником физической культуры Республики Татарстан», замглавы администрации Советского района Айсылу Хамзина — «Заслуженным работником социальной защиты населения Республики Татарстан».

За вклад в развитие отрасли дорожного строительства почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» получил исполнительный директор ООО «Волга-Автодор» Станислав Шевырев. За вклад в развитие сферы общественного питания почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения РТ» присвоено шеф-повару Департамента продовольствия и социального питания Казани Анисе Халиуллиной.

За образцовое исполнение служебных обязанностей благодарность Президента Республики Татарстан объявлена начальнику Управления по вопросам общественной безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Аппарата исполкома Казани Николаю Кузнецову.

За добросовестный труд и вклад в развитие сферы физической культуры и спорта почетную грамоту Казани получил директор спортшколы «Динамо» Азат Вафин, за профессиональную деятельность на благо республики грамоты также удостоился главный советник Управления по работе с территориями Президента РТ Ильдар Ибрагимов.

За вклад в развитие сферы молодежной политики и активное участие в парламентской деятельности благодарностями мэра Казани поощрены председатель Молодежного парламента при Казгордуме Мария Вьюгина и его члены Лилия Аюпова, Антон Спиридонов.