В Ратуше прошло награждение казанцев, внесших большой вклад в развитие города

В День республики в Казани наградили людей и организации, которые внесли большой вклад в развитие столицы Татарстана. Церемонию награждения в Казанской Ратуше провел мэр Ильсур Метшин.

«Казань — это прежде всего люди. Именно они создают атмосферу, и в нашем городе она особенная, динамичная, созидательная, национально теплая и удивительно добрая. Мы с трепетом бережем и храним традиции, поддерживаем культуру и национальную идентичность. Большая гордость и ответственность — жить и трудиться в городе, в котором в мире и согласии проживают, уважают и почитают традиции друг друга представители 115 национальностей», — обратился к участникам церемонии Метшин.

Он напомнил о ряде знаковых событий этого года: проведении мероприятий Года родных языков и народного единства, открытии воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Помимо этого, Казань занимает позицию самого благоустроенного и комфортного города, реализуя беспрецедентные программы. Так, в том числе благодаря национальным проектам, здесь совершенствуется логистика движения, поддерживаются темпы строительства и ремонта дорог, обновляется подвижной состав, создаются условия для средств индивидуальной мобильности.

Также в столице Татарстана обновляются общественные пространства — за два года реализации республиканской программы «Наш двор» было благоустроено свыше 800 дворов. Обновляются и культурные центры города, музыкальные и художественные школы. Постоянно увеличивается число подростковых и молодежных клубов, создаются все условия для детского отдыха в лагерях.

«Казань — лидер в развитии инновационных технологий. Мы успешно применяем результаты цифровизации для выстраивания клиентоориентированного подхода к обслуживанию населения, предоставления муниципальных услуг и установления эффективной обратной связи с жителями. Наработанным опытом мы открыто делимся с коллегами из других городов, регионов и даже стран. Обмениваемся информацией, тиражируем лучшие практики развития территорий», — отметил мэр Казани.

Также он уделил внимание спортивной области, напомнив, что в следующем году в Казани состоится чемпионат мира по волейболу, специальная Олимпиада.

В заключение Метшин напомнил, что пандемия стала непростым испытанием для города и его жителей, однако она показала, что «Казань — город добрых дел и людей». Он поблагодарил медиков и волонтеров за помощь в период пандемии, поддержку и ежедневный риск ради помощи другим людям.

Также мэр Казани внес в книгу почетных граждан города ряд новых имен и названий. Так, она пополнилась именами члена Академии наук РТ, профессора, главного научного сотрудника отдела лексикологии и диалектологии института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ Мирфатыха Закиева, рапиристки, мастера спорта РФ международного класса по фехтованию, чемпионки Олимпиады в Токио-2020 Марты Мартьяновой и исполняющего обязанности ректора Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафиса Бурганова. Также в нее попали ансамбль танца «Казань», станция скорой медицинской помощи, телекомпания «Эфир» и Государственный симфонический оркестр Татарстана. Затем состоялось награждение ряда жителей Казани городскими и республиканскими наградами.