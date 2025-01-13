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В расписании аэропорта Казани запланированы рейсы на китайский остров Хайнань
Из Казани в феврале могут открыться авиарейсы в китайский город Санья. Информация о них появилась в сезонном расписании аэропорта столицы Татарстана.
Согласно информации, размещенной на сайте воздушной гавани, выполнение полетов запланировано с 18 февраля по 28 марта по вторникам и пятницам. Вылет из Саньи — в 8.50.
Перевозчиком указана китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines, которая базируется в аэропорту Пекина.
Санья — город окружного значения, расположенный на юге острова Хайнань в одноименной провинции Китая. Он известен своими курортами.
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