В расписании аэропорта Казани запланированы рейсы на китайский остров Хайнань

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Из Казани в феврале могут открыться авиарейсы в китайский город Санья. Информация о них появилась в сезонном расписании аэропорта столицы Татарстана.

Согласно информации, размещенной на сайте воздушной гавани, выполнение полетов запланировано с 18 февраля по 28 марта по вторникам и пятницам. Вылет из Саньи — в 8.50.

Перевозчиком указана китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines, которая базируется в аэропорту Пекина.

Санья — город окружного значения, расположенный на юге острова Хайнань в одноименной провинции Китая. Он известен своими курортами.