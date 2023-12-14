В расписании аэропорта Казани 2024 года появились разовые рейсы в Сыктывкар

В расписании аэропорта Казани появились разовые рейсы в Сыктывкар в начале следующего года. Полеты в обе стороны будут выполняться 4, 8 и 11 января, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Ввод в расписание рейсов на время традиционно высокого спроса – в период новогодних каникул и после – позволит удовлетворить возросший интерес к путешествиям по маршруту Сыктывкар – Казань – Сыктывкар», – уточнили в пресс-службе.

Так, по четвергам вылеты из Казани назначены на 21.10 с прибытием в 22.35. В понедельник самолет вылетит в 20.45 и прибудет в 22.10.

Из Сыктывкара в Казань по четвергам лайнер отправится в 23.35 и прибудет в 1.10. В понедельник вылет запланирован в 23.10 с прибытием в 0.45.

Длительность полета составит 1 час 35 минут. Время в Республике Коми совпадает с московским. Пассажиров будут перевозить на 50-местных Bombardier CRJ100/200.