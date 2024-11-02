В расписание поезда Казань – Нижний Новгород внесены изменения

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Расписание пригородного поезда сообщением Казань – Нижний Новгород изменится с 3 ноября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Поезд №7007/7009/7011/7012 будет отправляться со станции Казань в 15.50 и прибывать в Нижний Новгород в 21.49», – говорится в сообщении.

Кроме того, поезд №7024 сообщением Канаш – Казань будет отправляться в 20.33 и прибывать в 22.07.