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В расписание поезда Казань – Нижний Новгород внесены изменения
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Расписание пригородного поезда сообщением Казань – Нижний Новгород изменится с 3 ноября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Поезд №7007/7009/7011/7012 будет отправляться со станции Казань в 15.50 и прибывать в Нижний Новгород в 21.49», – говорится в сообщении.
Кроме того, поезд №7024 сообщением Канаш – Казань будет отправляться в 20.33 и прибывать в 22.07.
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