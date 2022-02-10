В ранее закрытых на разобщение школах Татарстана начались уроки в прежнем режиме

В Татарстане все школы, ранее полностью закрытые на разобщение из-за гриппа и ОРВИ, начали работу в прежнем режиме, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Во всех школах, ранее полностью закрытых на разобщение, в привычном режиме идут уроки. На разобщение сейчас выведены только классы в 143 школах», – отметили в министерстве.

При этом с 9 февраля из-за разобщения воспитанников, бывших в контакте с больными детьми, полностью закрыт один детский сад в Мензелинском районе.

В республике школьники и учителя проходят ежедневный утренний медицинский фильтр в образовательных организациях. Сегодня его не прошли 509 учащихся.