В РАН утвердили по два варианта написания слов «миллион» и «миллиард»

Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН утвердил два допустимых варианта написания числительных, означающих миллион и миллиард: «миллион» / «мильон» и «миллиард» / «мильярд».

Вторые варианты служат для передачи на письме разговорного произношения. Соответственно, по два варианта написания зафиксированы лингвистами и у производных слов.

Орфографический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации опубликован в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2025 года №1102-р. На два варианта написания «миллиона» и «миллиарда» обратило внимание РИА Новости.

Позднее научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов в своем Telegram-канале опроверг инновативный характер двоякого написания двух указанных выше числительных.

«<…> варианты не даны как равноправные: «мильон» отображает разговорное, беглое произношение и допустим на письме только для передачи этого произношения (например, в речи персонажа художественного произведения)», – подчеркнул лингвист.

Кроме того, ученый напомнил, что два варианта написания слова «миллион» фигурировали еще в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Ушакова (1935–1940), причем вариант «мильон» был дан как менее желательный.

Орфографический словарь русского языка как государственного «призван обеспечивать единообразную письменную передачу лексики русского языка в общем коммуникативном пространстве». В него не включены диалектизмы, историзмы, жаргонизмы, грубая и просторечная лексика.

Наряду с орфографическим словарем опубликованы орфоэпический (также подготовлен ИРЯ имени Виноградова), словарь иностранных слов (составлен Институтом лингвистических исследований РАН) и Толковый словарь государственного языка Российской Федерации (разработан Санкт-Петербургским государственным университетом).