В РАН считают, что землетрясения в Турции и Сирии будут повторяться еще несколько дней

Землетрясения магнитудой около 6 будут повторяться в Турции и Сирии еще несколько дней или даже недель. Об этом РИА Новости рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«С высокой долей вероятности землетрясения большой силы, магнитудой около 6 баллов, будут повторяться в течение нескольких дней, может быть, даже нескольких недель», – заявил ученый.

Согласно последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия на юго-востоке Турции возросло до 1 014. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это землетрясение стало самым мощным в стране с 1939 года.

Число погибших в Сирии возросло до 403, пострадали почти 1 300 человек.