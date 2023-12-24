В РАН подсчитали, что в России по итогам 2023 года не хватает 4,8 млн работников

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В России по итогам этого года не хватает 4,8 млн работников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Института экономики РАН.

В последние два года резко вырос дефицит рабочей силы: он проявился даже в ситуации, когда предложение труда (количество людей, которые уже работают) остается стабильным. По данным Росстата, в середине 2023-го численность работников, которых требуется принять на вакантные места, составила 6,8% от списочной численности.

«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», — отмечается в исследовании. Больше всего спрос вырос на массовый персонал — это водители, операторы, продавцы.

В новом году, как прогнозирует Александр Сафонов из Финансового университета, обострится проблема нехватки трудовых ресурсов в отраслях, для которых характерны низкие уровни оплаты труда, тяжелые условия и географическая удаленность рабочих мест — сельское хозяйство, ЖКХ и строительство. Будут востребованы программисты высокого класса, инженеры, технологи, станочники, водители, робототехники.

По мнению доцента базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Плеханова Татьяны Захаровой, в 2024-м сохранятся трудности с наймом специалистов рабочих и инженерных профессий, врачей, фармацевтов, младшего медперсонала и учителей.

Проблему дефицита могут помочь решить инвестиции бизнеса в новые технологии и оборудование, а также целевые наборы.