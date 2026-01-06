В РАН оценили динамику мировых валют в 2026 году

Курс евро в 2026 году может вырасти до 1,10–1,25 доллара за евро, британского фунта – до 1,30–1,40 доллара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитиков Российской академии наук.

«Достигнутые к текущему моменту результаты упомянутых действий создают впечатление, что ослабление доллара продолжится и в первой половине 2026 года, но затем возможны новые сюрпризы от [Дональда] Трампа», – говорится в исследовании.

При этом японская иена, как ожидается, ослабнет до 150–160 йен за доллар, а юань продолжит укрепляться. Ослабление японской валюты связывается с ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики в стране, а устойчивость юаня – с продолжающимся торговым противостоянием между США и Китаем.

Кроме того, аналитики отмечают влияние политики Соединенных Штатов на рынок криптовалют. Эксперты указывают, что США намерены поддерживать развитие и распространение стейблкоинов, обеспеченных долларом. По мнению аналитиков, это может сформировать дополнительный долгосрочный спрос на государственные долговые обязательства США и способствовать сохранению доминирующей роли доллара в мировой валютной системе.