В РАН назвали самые редкие языки народов России с числом носителей менее десяти

Одними из самых редких языков народов России являются уильтинский, негидальский, удэгейский, ительменский и медновский алеутский – у каждого из них осталось менее десяти носителей, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

У нескольких языков менее десяти носителей, пояснила Казакевич. Это уильтинский (орокский) язык на Сахалине, негидальский и удэгейский в Хабаровском крае, южноюкагирский в Якутии, южноселькупский в Томской области, водский в Ленинградской области, а также йоканьгско-саамский и бабинский саамский в Мурманской области. При этом два языка – ительменский и медновский алеутский — имеют всего по одному компетентному носителю.

Все языки с числом носителей менее десяти находятся на грани исчезновения, но близки к этой черте и языки с менее чем 50 или даже менее чем 100 носителями, добавила эксперт. Среди них ижорский, кетский, чулымско-тюркский, сахалинско-нивхский, амурско-нивхский, северноюкагирский, тундровый энецкий, лесной энецкий, среднеамурский нанайский и карагашский.

Казакевич отметила, что сейчас появляется все больше языковых активистов, выступающих за сохранение исчезающих языков, и есть надежда, что они смогут приостановить уход от использования этнического языка. Воспитание ребенка в двуязычной или многоязычной среде ускоряет его развитие, облегчает учебу в школе и делает более полной дальнейшую жизнь, поэтому важно не терять языки, а развивать каждый из них, резюмировала она.