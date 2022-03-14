В рамках X Всероссийского схода татарских предпринимателей пройдет ярмарка «Татар-базар»

18 марта перед началом пленарного заседания X Всероссийского схода татарских предпринимателей в ГТРК «Корстон» будет организована ярмарка-выставка «Татар-базар» с продукцией и товарами народных промыслов из регионов РФ.

Как отметил руководитель отдела по работе с татарскими предпринимателями Всемирного конгресса татар Фарит Уразаев, впервые ярмарка под брендом «Татар-базар» состоялась в Муслюмово в рамках Всероссийского сельского Сабантуя.

«На ярмарке предусмотрены семь направлений: национальная одежда, халяль-индустрия, татарская сувенирная индустрия, садоводство и садовые культуры, национальная кухня, народные промыслы, а также товары в номинации «Здоровая еда — здоровая нация», — пояснил Уразаев.

Главная цель схода — содействие в сохранении и развитии татарских деревень, подчеркнул спикер.

«В России 4,5 тыс. татарских деревень, из них 1,5 тыс. — в Башкортостане, 2 тыс. — в Татарстане, остальные — в других регионах. К сожалению, деревни умирают. Если мы, татары, в эпоху глобального кризиса собрались с заботой о судьбе татарских деревень, должны понимать, что продовольственная безопасность, обеспечение повседневного быта людей — это первая стратегическая проблема, поэтому данный сход является стратегическим, определяющим состояние в деревнях России на будущие десять лет», — сказал Уразаев.