В рамках Всероссийской конференции по электронной коммерции подписан ряд соглашений

Ряд соглашений был подписан сегодня в рамках Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам в KazanExpo, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана.

Так, соглашение о сотрудничестве подписали группа «Волга-Днепр» и Университет «Иннополис». Отмечается, что документ предполагает совместные разработки в области топливной эффективности, эффективности утилизации флота, оптимизации загрузки воздушных судов, а также внедрение ИТ-технологий в бизнес-процессы.

Также в пресс-службе сообщили , что авиакомпания «АТРАН», экспресс перевозчик Группы «Волга-Днепр», и крупнейший маркетплейс Татарстана KazanExpress, входящий в ТОП-5 площадок России, подписали предварительное соглашение о сотрудничестве, которое позволит прорабатывать логистические решения для сокращения время доставки товаров электронной коммерции из Китая.

Еще ряд меморандумов о намерениях был подписан между авиакомпанией AirBridgeCargo (АВС), входящей в состав группы «Волга-Днепр» и международной логистической компанией ВХВ by Boxberry, логистическим оператором DPD в России и ГК «Деловые линии».

Ранее сообщалось, что в Казани проходит Всероссийская конференция по электронной коммерции и интегрированным услугам, которая собрала более 220 представителей компаний рынка электронной торговли, транспортных и логистических услуг России, Швейцарии, Дании, США, Турции, Китая, Казахстана, а также предприятий, занимающихся внешнеторговой деятельностью из 8 регионов России. В том числе, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Чувашии, Удмуртия и Краснодара.