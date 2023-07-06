В рамках «Всероссийского дня поля – 2023» стартовал конкурс коров голштинской породы

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Конкурс на выбор лучшей коровы голштинской породы прошел сегодня в Лаишевском районе Татарстана в рамках открывшейся здесь выставки «Всероссийский день поля – 2023».

Конкурс племенного скота проводится в Татарстане в третий раз. В этом году он впервые проходит во всероссийском масштабе. Участие в нем приняли 80 коров-первотелок голштинской породы из 52 хозяйств Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Ульяновской области и районов РТ. 23 буренки прошли отбор и попали в полуфинал.

Участников и гостей приветствовали директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Дмитрий Бутусов и первый замглавы Минсельхоза РТ Ленар Гарипов.

Дмитрий Бутусов Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

«Это очень важное событие. То, что в рамках “Дня поля” животноводству уделяется такое внимание - для нас это знак большого уважения. Сегодня участвуют передовые хозяйства, достигают высоких результатов. В ходе соревнований хозяйства смогут демонстрировать свои селекционные достижения, поделиться опытом. Такие выставочные мероприятия являются неотъемлемой частью большой селекционно-племенной работы, проводимой в племенных хозяйствах нашей страны. Это состязание - возможность показать результаты многолетнего труда», – заявил Бутусов.

Он также поблагодарил республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия за высокий уровень организации выставки и вручил работникам сельского хозяйства Благодарственные письма министерства РФ.