В рамках «Восточного базара» планируют учредить конкурс молодых исполнителей

В Международный фестиваль национальных культур «Восточный базар» в следующем году могут включить новый конкурс, в котором смогут участвовать молодые исполнители тюркских и восточных стран. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал генеральный продюсер фестиваля, руководитель фонда Рашита Вагапова Рифат Фаттахов.

«Желающих приехать на “Восточный базар” очень много, поэтому мы задумываемся об учреждении конкурса для молодых исполнителей. Со стороны артистов многих стран есть интерес, и они просят, чтобы был именно конкурс. Это позволит найти новые таланты. Думаем, мы сможем зажечь новых звезд восточного мира. А пока у нас не конкурс, а большой праздник искусства», – пояснил Фаттахов.

Он также поделился планами провести следующий фестиваль в дни саммита БРИКС. Продюсер уверен, что фестиваль станет украшением культурной программы форума.

Одна из целей фестиваля «Восточный базар» – через обмен опытом помочь развитию современной татарской музыки, эстрады.

«Мы восхищаемся узбекской, казахской эстрадой. Чем отличаются их хиты? Аранжировки на высоком художественном уровне и одновременно сохранение самобытности. Нам надо стремиться к этому. Одна из главных целей этого фестиваля – в результате общения исполнителей, музыкантов разных регионов совершенствовать нашу татарскую эстраду, наше песенное искусство. Взаимное обогащение культур – это естественный процесс», – рассказал Рифат Фаттахов.