Профсоюзы Татарстана подвели итоги деятельности в 2021 году

Итоги выполнения в 2021 году обязательств Республиканского соглашения о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2021-2022 годы обсудили вчера на заседании Совета Федерации профсоюзов Республики Татарстан.

В заседании приняли участие первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Алексей Пахомов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в Приволжском федеральном округе Владислав Трубников и первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов.

С основным докладом выступила председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева. Отметив безусловные социально-экономические успехи республики в минувшем году, она подробно остановилась на различных аспектах деятельности Федерации в свете выполнения Республиканского соглашения.

По словам спикера, конструктивное взаимодействие Федерации профсоюзов, Координационного совета объединений работодателей и Кабинета Министров Республики Татарстан в рамках трехстороннего социального диалога способствовало дальнейшему развитию социального партнерства в республике, которое в этом году отмечает свое 30-летие.

«Через систему соглашений и коллективных договоров профсоюзы участвовали в управлении и организации труда работников, установлении социальных гарантий, а также осуществляли профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства», — отметила Елена Кузьмичева.

По данным Федерации профсоюзов, система социального партнерства в Республике Татарстан на конец 2021 года включает в себя трехстороннее Республиканское соглашение (уже 21-е по счету) о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2021-2022 годы; 28 отраслевых соглашений, заключенных на региональном уровне; 136 отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне; 45 территориальных соглашений; 17 иных соглашений (в том числе Соглашение о минимальной заработной плате в Республике Татарстан, а также соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, заключенные Федерацией профсоюзов и ее членскими организациями в целях выполнения обязательств соглашений в рамках социального партнерства); 4719 коллективных договоров, в том числе в организациях государственной и муниципальной формы собственности — 4220 (89,4%), в организациях негосударственной формы собственности — 499 (10,6%), 93 из которых заключены в организациях малого предпринимательства.

Охват коллективными договорами организаций, в которых созданы первичные профсоюзные организации, сохранился на уровне 2020 года и составил 97,8%.

Елена Кузьмичева подчеркнула, что средняя заработная плата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в республике возросла на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 44934,4 рубля. В целях увеличения минимальных гарантий в сфере оплаты труда, повышения социальной защищенности низкооплачиваемых категорий работников, роста оплаты труда в целом по инициативе Федерации профсоюзов в декабре 2021 года подписано республиканское трехстороннее соглашение, устанавливающее минимальную заработную плату для работников внебюджетного сектора экономики с 1 января 2022 года в размере 16700 рублей. Это ощутимо выше федерального МРОТ на 2022 год, который составляет 13890 рублей.

По словам профлидера, в 2021 году при участии профсоюзов продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Увеличены базовые должностные оклады (тарифные ставки) всех работников бюджетной сферы в целях доведения до МРОТ.

В результате принятых мер в январе-декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года среднемесячная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Образование» возросла на 13,1% и составила 36429,1 рубля, по ВЭД «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» — на 6%, составив 43144 рубля.

Председатель ФПРТ выразила уверенность, что все стоящие перед республикой социально-экономические задачи будут успешно решены, а трехстороннее взаимодействие социальных партнеров будет конструктивно развиваться и впредь.

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин в своем выступлении вкратце подвел итоги 2021 года, отметив, что все 44 социально значимые программы успешно реализуются, и дал высокую оценку уровню развития трехстороннего сотрудничества в республике. «В Татарстане эффективно функционирует система социального партнерства в рамках Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая была образована в 1992 году, — подчеркнул спикер. — И здесь определяются проблемы, которые требуют оперативного решения. Стали традицией регулярные встречи Правительства с профсоюзным активом, на которых обсуждаются наиболее острые вопросы, волнующие трудовые коллективы».

По словам Рустама Нигматуллина, качество республиканских Соглашений из года в год растет, чему способствует введенная в 2010 году система индикаторов оценки эффективности социального партнерства для каждой из сторон.

«В текущих условиях беспрецедентного санкционного давления, — сказал вице-премьер, — нашей общей первостепенной задачей является поддержка нашей экономики, сохранение качества жизни населения, создания эффективных рабочих мест, безопасные условия труда и достойная зарплата».

По словам Нигматуллина, в нынешних условиях санкций наибольшее давление будут испытывать системообразующие предприятия Татарстана — авиа-, машиностроительная отрасли, автомобилестроение.

«Правительство Российской Федерации, Правительство Республики Татарстан принимают все необходимые меры для того, чтобы преодолеть последствия санкций и чтобы работники предприятий и сами предприятия минимально почувствовали последствия этого санкционного давления», — сказал докладчик.

Также в рамках заседания выступили первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов, генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Алексей Пахомов и представитель ФНПР в Приволжском федеральном округе Владислав Трубников. Все они высоко оценили эффективность и созидательное функционирование сформированной в Татарстане системы социального партнерства в сфере труда, конструктивное взаимодействие власти, работодателей и профсоюзов и выразили уверенность в том, что трудные времена будут успешно преодолены.