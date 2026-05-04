В рамках трека «Женский взгляд» на «КазаньФоруме» подпишут восемь соглашений

В рамках проведения трека «Женский взгляд» на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» заявлено подписание восьми соглашений. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева.

«Думаю, что количество подписанных соглашений будет больше. Остальные пока находятся в проработке. По итогам работы прошлых лет было подписано более 30 соглашений в сферах развития женского предпринимательства, образования, индустрии, красоты», – рассказала парламентарий.

По словам Набиевой, в этом году женщины-предприниматели планируют подписать соглашения по развитию бьюти-сферы и женского туризма. Несколько ассоциаций подпишут соглашения по развитию нематериальной культуры.

«Форум все-таки экономический, и на площадках форума должны зарождаться экономические связи. Понятно, что среди женского сообщества не будет каких-то крупных соглашений по поставкам нефти или оборудования. Женская сфера направлена на созидание, на прекрасное, поэтому и соглашения заключаются соответствующие. А всего на площадках форума ежегодно заключается более 100 соглашений», – отметила депутат.