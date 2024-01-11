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В рамках спортивно-музыкальной премии «Манзара-2024» впервые пройдут состязания по каратэ
В рамках седьмой спортивно-музыкальной премии «Манзара» ожидается выступление лучших каратистов республики. О предстоящем спортивном шоу организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».
Ранее в премии «Манзара», помимо борцов корэш, принимали участие борцы сумо. Боевое искусство каратэ на этом мероприятии будет представлено впервые.
«Нам хотелось пригласить представителей и других видов спорта. Каратэ оказалось самым привлекательным, надеемся, спортсмены покажут лучшие образцы этого боевого искусства», — пояснил руководитель проекта «Манзара» Айдар Шаймарданов.
По словам президента Федерации каратэ РТ Искандера Шагина, идею участия каратистов в премии «Манзара» они поддержали сразу.
«Уже несколько лет слежу за премией, мне интересно. Проходит на очень высоком уровне. Думал также, что было бы замечательно, если бы в ней принимали участие каратисты. В этом году Айдар Рауфатович предложил поучаствовать, и я тут же согласился. Мы всегда стараемся популяризировать наш вид спорта и спорт в целом», — рассказал Искандер Шагин.
В этот день на татами встретятся мастера спорта России по каратэ, участники основного состава сборной России Илья Савин и Даниил Данилов, а также Лия Завгарова и Камилла Бикмуллина.
Борцы национальной борьбы корэш в этом году на премии «Манзара» выступят в трех лигах. «Золотая лига» — профессиональные спортсмены, обладатели пояса «Манзара», чемпионы мира, в «Серебряной лиге» — профессионалы и любители — батыры Агрызского района, а в «Зеленой лиге» — молодые борцы до 30 лет. В этом году впервые победителей будут награждать в 10 номинациях.
Энже Габдуллина
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