В рамках спартакиады прошли соревнования по плаванию для зачета ГТО

Прошли соревнования по плаванию в рамках спартакиады среди организаций. Участники преодолели дистанцию 50 метров для зачёта нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщает Министерство спорта РТ.

Как говорится в сообщение, все участники стремились показать лучшее время и внести свой вклад в командный результат, а атмосфера соревнований была наполнена азартом и взаимной поддержкой.

Мероприятие проведено в рамках Государственной программы «Спорт России» с целью популяризации спорта и физической культуры среди детей и молодежи, а также привлечения работающего населения к регулярным занятиям физической культурой и здоровому образу жизни.