В рамках «Шоколадного кубка» в Чебоксарах состоялся турнир по чесболу

Фото: Федерация чесбола

В столице Чувашии во второй раз с 2 по 12 августа проходят всероссийские соревнования — этап детского Кубка России по шахматам «Шоколадный кубок» среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Впервые в рамках дополнительной программы «Шоколадного кубка» 9 августа состоялся шахматный турнир по чесболу с участием 6 команд.

Фото: Федерация чесбола

Во всероссийских соревнованиях «Шоколадный кубок» принимают участие более 600 спортсменов из 45 субъектов Российской федерации и представителей Кыргызстана и Таджикистана.

На церемонии открытия соревнований 2 августа с приветственным словом выступили депутат Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, они пожелали ребятам успехов и отличного настроения.

Фото: Федерация чесбола

Символический первый ход сделал председатель оргкомитета «Шоколадного кубка» депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Соревнования по чесболу прошли среди 6 команд по 8 игроков в команде. На первом этапе состязались по олимпийской системе. 3 игры выявили 3 наиболее сильные команды. Борьба за звание сильнейших прошла по круговой системе. За 6 игр выявились 1-3 места. Борьба за 4-е место оказалась упорной и эмоционально красочной, победитель только на дополнительной партии утвердил свое преимущество.

Фото: Федерация чесбола

Турнир по чесболу стал ярким событием «Шахматного кубка». Многие шахматисты впервые узнали про чесбол. Всеобщее восприятие — восторг и отличное настроение.

Фото: Федерация чесбола

Директор соревнований, председатель Шахматной федерации Чувашской Республики Михаил Мельник: «Дети с восторгом играют в чесбол. Мы собираемся у нас в республике развивать чесбол и среди детских школ, и среди студентов. Так, в сентябре планируем провести соревнования между студентами чебоксарских вузов».

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Координацию турнира по чесболу вела Федерация чесбола во главе с директором Степаном Сильвестровым.