В рамках рейтинга «Татары года» стартовало голосование в номинации «Татарка года»

В рамках рейтинга «Татары года» началось голосование в номинации «Татарка года». Как сообщает «Миллиард.Татар», в топ-10 вошли самые активные представительницы прекрасного пола из сфер культуры, спорта, науки и так далее.

Так, одна из претенденток - руководитель Государственного хора Татарстана Миляуша Таминдарова. Также на вышеупомянутое звание претендует композитор Миляуша Хайруллина. Топ-3 из сферы культуры замыкает журналистка и телеведущая Ильзира Юазева.

В сфере спорта эксперты отметили фигуристку и олимпийскую чемпионку Алину Загитову и футболистку Алсу Абдуллину.

Среди других претенденток: координатор первого детского интернет-радио «САФ» на татарском языке Алсу Галимова, блогер Лейла Лерон-Бахмутова. Также в этот список вошла и солистка электронного хип-хоп дуэта «Аигель» Айгель Гайсина. Отдельно отметили ученую Нуранию Василову и победительницу ток-шоу «Адский шеф-2» Лейлу Кашапову.