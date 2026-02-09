В рамках развития коридора Россия – Афганистан создадут совместную транспортную компанию

Разработчики проекта Международного исламского коридора, который должен через Туркменистан соединить Россию и Афганистан, заявили о необходимости создания совместной транспортной компании. Такая компания нужна для оперативного устранения логических барьеров между странами, она также повысит координацию действий перевозчиков, отправителей и получателей грузов.

Новая транспортная компания TRAFIC (Transport Russia-Afghanistan International Company) будет выполнять перевозки экспортных и импортных грузов, осуществлять перевалку грузов через морские и речные порты, железнодорожные пограничные станции. Об этом «Татар-информу» рассказали в Российском деловом центре в Афганистане.

«Учредителями и инвесторами выступят торговые компании России и Афганистана. Также часть долей компании передадут обоим государствам для контроля деятельности на правительственных уровнях», – пояснил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Международный исламский коридор будет включать как сухопутные, так и водные маршруты для грузоперевозок халяльной продукции. Ожидается, что из России в Афганистан будут экспортироваться нефтепродукты, растительные масла, мука, сахар, электрооборудование и автозапчасти.

Инициатива будет реализована при поддержке Российского делового центра в Афганистане. Одним из главных логистических узлов проекта должен стать Татарстан.