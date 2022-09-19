На телеканале «Звезда» вышел документальный фильм о подвигах Мусы Джалиля

На сайте телеканала «Звезда» вышел фильм о герое Советского Союза, военном корреспонденте, великом татарском поэте Мусе Джалиле и его участии в борьбе с нацисткой Германией. Кинолента является частью цикла документальных программ «Легенды Армии с Александром Маршалом».

События в фильме начинаются с того, как известный под псевдонимом Джалиль татарский поэт Муса Залилов, служивший старшим политруком и военным корреспондентом газеты «Отвага» 2-й ударной армии, летом 1942 года попал в плен. Немцы предложили ему вступить в один из национальных легионов, сформированных из советских военнопленных.

Сперва писатель отказался, но затем понял, что это его шанс сразиться с врагом изнутри. О том, к чему привел этот смелый замысел, рассказывается в новом выпуске на телеканале «Звезда».

Каждый выпуск телепрограммы рассказывает об одной выдающейся личности, оставившей след в истории Советской армии. В фильмах использованы фотографии из архивов военных и их семей, фрагменты из снятых ранее кинокартин и воспоминания очевидцев исторических событий.

В выпуске о Мусе Джажиле, к примеру, были использованы фрагменты из таких известных советских фильмов, как «Освобождение. Огненная дуга» Юрия Озерова и «Моабитская тетрадь» Леонида Квинихидзе. Создатели также пообщались с дочерью классика татарской литературы Чулпан Залиловой.