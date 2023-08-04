Из Казанки выловили 500 тонн древесины и 200 мешков мусора

В этом году волонтеры очистили реку Казанку от 500 тонн упавшей древесины и 200 мешков мусора. Площадь самого крупного завала составила порядка 100 квадратных метров, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информ» зампред Российского географического общества в РТ Андрей Агарков.

«Работы начались в прошлом году. Мы занимались исследованием реки, были сформированы группы, которые прошли пешком прибрежную защитную полосу и исследовали водоохранную зону. Выявлены завалы деревьев, преграждающие ток воде. В этом году мы разбираем завалы и собираем мусор», – сказал он.

Устранение завалов ведется с середины июня в ежедневном режиме, добавил Агарков. Всего, по его словам, разобрано 13 завалов. Из воды вытащили 800 кубометров древесины – это примерно 500 тонн, а также 200 мешков мусора. В итоге очистить удалось участок в 10 км.

Самый крупный завал достигал 10 метров в длину и 2,5 метра в высоту от уровня воды.

«Прошедший ураган добавил нам работы и усложнил задачу. Там, где работы были уже проведены, появились новые упавшие деревья. Впереди предстоит еще много работы», – признался Агарков.

Работы ввелись благодаря проекту «Свободный ток», который поддержали на федеральном уровне, отметил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский. Он напомнил, что проект предусматривает определение причин загрязнения реки Казанки. Позже подобные мероприятия планируется провести и в других регионах России.

«Уже можно сказать, что это проект федерального уровня и реализуется совместно с федеральным центром», – уточнил Тарнавский.

В реализации проекта примут участие ученые, которые помогут подготовить окончательную концепцию по оздоровлению реки и дадут экономическую оценку предлагаемого комплекса мероприятий. В будущем по берегам рек планируется посадить деревья, которые будут препятствовать диффузным стокам с полей.

Предполагается, что в результате не только улучшится состояние Казанки, но и условия проживания людей в окрестностях реки.