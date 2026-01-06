В рамках проекта «Старшее поколение» в Татарстане прошла лекция о новогодних традициях

Фото: tatarstan.er.ru

В рамках партийного проекта «Старшее поколение» Штаб общественной поддержки «Единой России» в Татарстане организовал для представителей «серебряного» возраста специальную программу, посвященную истории и обычаям новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте партии.

Цель мероприятия – сохранить культурное наследие и укрепить межпоколенческие связи.

Встречу провела лектор Российского общества «Знание», заместитель руководителя Штаба Анастасия Исаева. Вместе с ней участники узнали, как формировались и передавались из поколения в поколение уникальные праздничные обряды разных регионов страны. В завершение программы состоялась интерактивная викторина, в ходе которой гости проверили свои знания о традициях, истории символов и региональных особенностях празднования Нового года.

Вопросы викторины охватывали самые разные аспекты праздничной культуры. Например, участники вспоминали, когда Снегурочка стала обязательной спутницей Деда Мороза в советской новогодней традиции, когда впервые появилось видеообращение главы государства к гражданам и в какое время года празднуют Новый год в Якутии.

Фото: tatarstan.er.ru

Анастасия Исаева отметила, что за привычными атрибутами праздника – елкой, мандаринами и курантами – скрывается целый пласт традиций, которые отражают историю, верования и характер разных народов нашей страны.

«Такие встречи особенно важны для старшего поколения, ведь именно они являются хранителями бесценного культурного кода. Знакомство с обычаями соседей укрепляет взаимопонимание и демонстрирует, как многообразие обогащает наше общее национальное единство», – подчеркнула она.

По словам организаторов, встреча позволила не только продлить праздничное настроение, но и углубить знания о разнообразии российских обычаев. Мероприятие стало частью постоянной работы Штаба в рамках проекта «Старшее поколение». На площадке регулярно проходят занятия по мобильной грамотности, суставной гимнастике, обустройству сада и другим актуальным направлениям.