В рамках проекта «Старшее поколение» «Единая Россия» проведет неделю вебинаров и приемов

В рамках партийного проекта «Старшее поколение» в России пройдет неделя приемов граждан, посвященная вопросам активного долголетия, социальной поддержки и здоровья. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

В течение недели запланированы личные встречи граждан с депутатами Госдумы и Госсовета Татарстана, сенаторами, а также серия вебинаров и прямых эфиров с участием представителей министерств, ведомств и профильных экспертов.

Откроется тематическая неделя 27 апреля вебинаром «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации». Модератором выступит депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

В обсуждении примут участие заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Юлия Абдреева, заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по РТ Елена Полякова, начальник управления лечебной и профилактической помощи Минздрава РТ Татьяна Руднева, а также региональный координатор проекта «Старшее поколение» и председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Любовь Мишина.

После вебинара спикеры проведут тематический прием граждан.

28 апреля день начнется с личного приема граждан депутатом Госдумы Маратом Нуриевым. В этот же день пройдет вебинар «Жизнь только начинается: образование для «серебряного» возраста». Его модерировать будет заместитель председателя Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева.

Среди спикеров – Гузалия Минкина, Гульнара Филиппова и доктор медицинских наук, профессор Казанского государственного медицинского университета Альбина Синеглазова. После онлайн-встречи также состоится прием граждан. Отдельные личные приемы в этот день проведут депутаты Госдумы Анатолий Иванов и Айдар Метшин.

29 апреля пройдет прямой эфир «Правильное питание в возрасте 60+». О теме расскажет заместитель главного врача Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Рушан Валиев.

Затем состоится еще один эфир – «Спокойствие и опора: обсуждаем риски падений простым языком», его проведет врач-гериатр Госпиталя для ветеранов войн Казани Оксана Бугульминская.

30 апреля личный прием граждан проведет депутат Госдумы Максим Топилин. После этого он станет модератором вебинара «Не дай себя обмануть: забота о старших». В обсуждении примут участие представители МВД по Татарстану, Роспотребнадзора по РТ, банка ВТБ, Ассоциации юристов России, Казанского юридического института МВД России и Ассоциации «Гильдия риэлторов Республики Татарстан».

Записаться на прием или задать вопросы можно по телефону 8 (843) 590-04-05, электронной почте op@tatarstan.er.ru или через мессенджер «МАКС» по номеру 8 (987) 205-00-63.