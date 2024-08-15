В рамках проекта «Мой депутат» Кузьмичева взяла в работу обращения жителей РТ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане продолжает работать федеральный проект «Мой депутат», который позволяет жителям республики решать насущные проблемы, высказывать пожелания, вносить предложения и давать наказы региональным парламентариям. Сегодня в приемной проекта работала председатель Федерации профсоюзов Татарстана и депутат Государственного Совета РТ Елена Кузьмичева, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В частности, обращение оставили жители села Большая Янгасала Камско-Устьинского района РТ. Кузьмичева поговорила с ними, и сельчане рассказали о сложностях, вызванных старой системой освещения: любой природный катаклизм приводит к обрыву проводов, необходима реконструкция столбов и электропроводов. Также жители Большой Янгасалы попросили проложить дорогу от основной трассы до села и в направлении Апастовского района.

С необходимостью обновления дорог оказалась связана и просьба жителей частного сектора Монолит поселка городского типа Актюбинский Азнакаевского района РТ. Их устраивает, как преображается поселок, но пока остается неудовлетворительным состояние дорог на некоторых улицах, застроенных частными домами, пояснила пенсионерка, живущая в одном из них.

В свою очередь жители улицы Латышских Стрелков в Казани довольны капитальным ремонтом дворовой территории в рамках республиканской программы «Наш двор», но хотят ее немного улучшить. Они хотят оградить местное футбольное поле таким образом, чтобы игры проходили в безопасности. Сетка должна удерживать мяч от выкатывания с территории поля, а детей — от выхода на проезжую часть.

Кроме того, Кузьмичева взяла на контроль обращение жителя Татарстана, подписавшего контракт для службы на приграничных территориях России. У военнослужащего возникли проблемы с получением удостоверения.

«Наши граждане хотят жить в благоустроенном городе, в благоустроенном поселке. Они беспокоятся, обращаются с жизненными проблемами — их волнуют вопросы освещения, строительства дороги, диспансеризации. Благодарю татарстанцев за обращения, неравнодушие, а мы все вместе нашим депутатским корпусом и кандидатами в депутаты будем стараться помогать в решении вопросов», — заверила Елена Кузьмичева.

С помощью сервиса каждый может оставить пожелание или предложение депутатам. Самые значимые инициативы, полученные через систему «Мой депутат», войдут в народную программу партии «Единая Россия». Депутаты от партии организуют ежедневное дежурство в приемной проекта «Мой депутат» и будут звонить татарстанцам, оставившим обращения, по телефону. Заявки планируют обрабатывать ежедневно: парламентарии напрямую обсудят с жителями реализацию их пожеланий и поиск путей решения.

«Мой депутат» — онлайн-платформа, работающая с 2019 года. Чтобы задать свой вопрос, гражданину необходимо воспользоваться сайтом kandidat.tatar или позвонить по телефону 8 (800) 222-17-08 с 10 до 19 часов в будние дни. Жители могут изложить свою проблему или наказ в таких сферах, как образование, медицина, ЖКХ, культура и так далее.

Завтра на обращения жителей республики ответит председатель регионального координационного совета сторонников «Единой России», председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.