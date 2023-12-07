В рамках празднования 95-летия Айтматова в Казани состоятся Дни киргизского кино

С 12 по 14 декабря в столице Татарстана, в кинотеатре «Мир», пройдут Дни киргизского кино. Пять фильмов будут представлены казанской публике в рамках празднования 95-летия со дня рождения киргизского и русского писателя, а также дипломата Чингиза Айтматова, сообщает ГБУК РТ «Татаркино».

В первый день, 12 декабря, будет показана картина «Первый учитель» Андрея Кончаловского по одноименной повести Чингиза Айтматова. Ставший призером Венецианского кинофестиваля фильм 1965 года рассказывает о Кыргызстане после гражданской войны. Пылкость пытающего нести прогресс учителя Дюйшена, бывшего красноармейца, сталкивается с местными многовековыми устоями жизни. Режиссер опирался на опыт великого японского кинематографиста Акиры Куросавы.

Фото: ГБУК РТ «Татаркино»

Во второй день фестиваля, 13 декабря, окажутся представлены фильмы «Джамиля» Ирины Поплавской (1968) по одноименной книге Айтматова и «Материнское поле» Геннадия Базарова (1967), сценарий к которому написал тот же писатель. Первая картина рассказывает о Киргизии во время Великой Отечественной, когда женщины, старики и дети работали в поле и отправляли пшеницу фронтовикам. Вторая представляет историю Толгонай, которая лишилась мужа и троих сыновей во время войны, оставшись лишь с невесткой Алиман.

В последний день кинофорума, 14 декабря, будут показаны еще два фильма, в работе над сценариями которых принимал участие Чингиз Айтматов. Это картина «Красное яблоко» Толомуша Океева (1975), посвященная жизни тогдашней киргизской интеллигенции на примере одной маленькой семьи, и лента «Ак кеме» («Белый пароход») Болотбека Шамшиева, поставленная в том же 1975 года. Герои фильма, семилетний мальчик и шестеро взрослых, живут в заповедном лесу. Мальчик одинок. Родителей ребенку заменяет знаток народных преданий старик Момун. Но мир легенд входит в противоречие с жестокой реальностью мира взрослых людей.

Почетным гостем мероприятия станет директор государственного киноцентра «Кыргызтасмасы» Талантбек Толобеков. Вход на кинопоказы будет свободным, но по предварительной регистрации.