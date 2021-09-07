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Ру Тат
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7 сентября 2021  15:40

В рамках первых Игр стран СНГ в Казани открылась фотовыставка «Монеты славы»

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В Казани открылась фотовыставка памятных монет, посвященных спортивным событиям, победам и достижениям россиян. Увидеть ее можно в холле учебно-лабораторного корпуса Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма в Деревне Универсиады, которая принимает первые Игры стран СНГ. 

Как отмечает пресс-служба Банка России, каждая из представленных монет — это уникальная работа художников-медальеров и скульпторов. На выставке в Казани гости смогут увидеть фотоизображения 18 экспонатов, в том числе золотой монеты номиналом 10 тыс. рублей, посвященной XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в Казани. Ее вес составляет более килограмма, что делает ее самой крупной в данной серии.

Также гостям выставки расскажут об интересных фактах, касающихся экспонатов. Так, к примеру, они смогут узнать, что выпуск монет серии «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи» продолжался четыре года, а до начала игр было выпущено 54 памятных и инвестиционных монеты.

Посетить фотовыставку можно до 11 сентября, напомнили в пресс-службе Центробанка.

#памятные монеты
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