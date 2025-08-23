В рамках «Новой волны» организовано голосование на приз зрительских симпатий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В официальном сообществе международного музыкального конкурса «Новая волна» в социальной сети «ВКонтакте» началось голосование за обладателя приза зрительских симпатий. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Из 13 финалистов «Новой волны 2025» можно выбрать самого достойного и отдать голос в специальном приложении. Торжественное объявление победителя состоится уже завтра, 24 августа.

«Желаем каждому конкурсанту миллионов голосов поддержки и отличного выступления!» – добавили организаторы.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.