В рамках Народной программы «Единой России» в стране создадут десятки культурных центров

Участники окружного отчетно-программного форума «Есть результат!» в Санкт-Петербурге представили свои инициативы по развитию культуры. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Новые предложения сформировали на круглом столе «Доступная культура: наследие, проекты и новые возможности».

Одна из инициатив – продолжить ремонт и оснащение региональных и муниципальных учреждений культуры. По подсчетам экспертов, в ближайшие пять лет необходимо построить и отремонтировать как минимум 50 детских домов искусств.

«Художник, который приходит обучать ребят в светлый класс, где есть и холсты, и краски, и мольберты, с большим желанием будет вдохновлять ребят на создание шедевров, а молодой человек, который мечтает исполнить симфонию Дмитрия Шостаковича, обязательно сделает это, потому в его детской школе искусств были все необходимые музыкальные инструменты», – сказала директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк.

Участники круглого стола предложили создать условия для производства семейных отечественных фильмов и мультфильмов к 2030 году, запустить специальную семейную сертификацию для учреждений культуры.

Отдельный блок касался поддержки литературы о специальной военной операции. Участники круглого стола предложили Минпромторгу РФ активнее рассказывать о них, а книжным сетям – размещать их издания на самых видных местах.

Манюк подчеркнула, что важно продолжить поддержку школьных музеев как первых центров формирования культурного кода. Она также указала на необходимость создания качественных учебников по истории родного края: с 1 сентября 2025 года введен соответствующий модуль для 5-7-х классов, но не в каждом регионе есть пособия, одобренные Минпросвещения.

Кроме того, прозвучало предложение расширить географию и состав участников программы «Больше, чем путешествие», включив в нее не только победителей конкурсов и отличников.

Вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что в рамках нацпроекта «Культура» и мероприятий народной программы «Единой России» удалось заложить фундамент для будущего развития отрасли, делая акцент на модернизацию инфраструктуры, развитие творческого потенциала и цифровизацию.

В рамках новой Народной программы отремонтируют и получат новое оборудование региональные филармонии. А в учреждениях культуры начнут открываться детские культурно-просветительские центры.

Также она подвела итоги реализации Народной программы в сфере культуры за пять лет.

«За 6 лет создано, реконструировано и капитально отремонтировано более 3 тыс. объектов культуры, современное оборудование получили более 7 тыс. организаций, поддержано около 10 тыс. творческих проектов и программ», – рассказала она.

Голикова напомнила, что в 2025 года на смену нацпроекту «Культура» пришел проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». В него вошли самые востребованные мероприятия и появились новые проекты.

«Что важно – традиционно в него включены мероприятия народной программы. В прошлом году модернизировано, оснащено более тысячи учреждений культуры и поддержано почти 300 творческих проектов. Хочу отметить в этом контексте партийный проект «Культура малой Родины», который был инициирован в 2017 году «Единой Россией». По направлению «Местный дом культуры» на текущий капитальный ремонт и обновление материально-технической базы домов культуры на селе и в малых городах численностью до 50 тыс. человек с 2021 по 2025 годы было направлено 6,2 млрд рублей для более чем 8 тыс. учреждений. В этом году в программе будут участвовать еще почти полторы тысячи ДК», – заключила она.

В Татарстане результатом реализации народной программы в 2021-2025 годах стало строительство и капитальный ремонт 155 сельских домов культуры, которые стали настоящими центрами творческой и общественной жизни, сохранения национальных традиций и обычаев.

Кроме того, 12 театров республики являются участниками партийного проекта «Культура малой Родины». У творческих коллектив есть возможность на полученные средства в рамках участия в проекте ставить новые постановки и приобретать современное оборудование.

По данным председателя общественного совета партийного проекта «Культура малой Родины» в РТ Людмилы Рыбаковой только в прошлом году таким образом получили путевку в жизнь 27 постановок.

«Только в апреле при поддержке «Единой России» состоялись две премьеры – в Казанском ТЮЗе – спектакля «Уроки французского», а к 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая в театре кукол «Экият» состоялась премьера спектакля «Шурале» на татарском языке», – пояснила Рыбакова, отметив также активную работу театров по организации мастер-классов, экскурсий в рамках партпроектов.

Кроме того, в Татарстане по партпроекту «Культура малой Родины» проводится работа с выпускниками учебных заведений в сфере культуры по трудоустройству в части реализации программы «Земский работник культуры», инициированной «Единой Россией». Таким образом в прошлом году в клубы, театры, школы искусств, музыкальные школы и другие учреждения культуры были трудоустроены 25 человек, и еще 50 планируется трудоустроить в этом году.

Напомним, старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов – это новый подход в ее работе. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

«Единая Россия» уже создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, – народную программу на пять лет.