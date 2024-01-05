В рамках нацпроекта в Татарстане за 2023 год было отремонтировано более 400 км дорог

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В Татарстане за 2023 год было отремонтировано более 400 км дорог. Общий объем финансирования на выполнение дорожных работ составил 217,1 млрд рублей, сообщили в Миндортрансе республики.

«Завершилось строительство скоростной автомобильной дороги М12 „Москва — Нижний Новгород — Казань“ (на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 111 млрд рублей)», — сказано в сообщении ведомства.

Также была завершена реконструкция участка км 735 — км 771 автодороги М7 «Волга», ведется строительство трассы на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостовым переходом через Каму, отремонтировано более 140 км участков дорог.

В рамках государственно-частного партнерства ведется строительство дороги «Алексеевское — Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М7) — Бавлы (М5)» в РТ. На работы выделено 32 млрд рублей (15,2 млрд из федерального бюджета, 16,7 млрд — из республиканского), в том числе за счет опережающего финансирования в объеме 5,2 млрд рублей.

На региональных дорогах велись работы по возведению и реконструкции 106 объектов (полностью завершены на 70 объектах), по капитальному ремонту и ремонту 182 объектов дорог регионального значения и мостов (завершено на 146 объекте).

Были завершены работы по трем социальным программам по ремонту дорожно-уличной сети: «Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети в населенных пунктах (ЩПС», «Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия населенных пунктов», «Ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов (средства муниципального дорожного фонда)».

Были обустроены 16 подъездов к фермерским хозяйствам общей протяженностью 12,4 км, приведены в нормативное состояние 16 подъездных дорог к садовым обществам общей протяженностью 14 км, обустроены 5 подъездных путей от дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В регионе продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным и который является основной составляющей программы дорожных работ. По итогам 2023 года были достигнуты следующие значения целевых показателей:

— доля дорожной сети городских агломераций, соответствующая нормативам, — 83,99%;

— доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, — 51,05%;

— доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативам — 84,2%.

Также в рамках нацпроекта выполнены работы на дорогах общего пользования регионального и местного значения общей протяженностью более 400 км и приведено в нормативное состояние 26 искусственных дорожных сооружений (121,5 км на 57 участках региональных дорог).