В рамках нацпроекта в 2021 году в Татарстане поддержали 1,8 тыс. предпринимателей

В прошедшем году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» гранты и субсидии получили 1,8 тыс. предпринимателей на общую сумму 3,2 млрд рублей из которых 80,8 млн – по нацпроекту.

Всего в 2021 году на нацпроект было предусмотрено финансирование в 594 млн рублей, из которых 345 млн рублей выделили 60 фермерам и 41 кооперативу в виде грантов и субсидий и еще 168 млн рублей направили на оказание информационно-консультационных услуг 17,7 тыс. субъетам МСП.

За прошедший год в Татарстане на реализацию нацпроектов выделили 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. В частности, 25,7 млрд рублей направили на строительные работы, 1,7 млрд рублей — на закупку оборудования и улучшение материально-технической базы, а 6,7 млрд — на предоставление мер поддержки.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы. Ранее об итогах национальных проектов 2021 года подробно сообщало ИА «Татар-информ».