В рамках нацпроекта «Культура» в Татарстане реализовали семь крупных инициатив

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В текущем, 2024 году в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в Татарстане проведено семь крупных федеральных мероприятий. Это II Всероссийская детская фольклориада, VIII Международный театрально-образовательный форум «Науруз», XLII Международный оперный фестиваль имени Ф. И. Шаляпина, XXXVI Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, Всероссийский библиотечный конгресс, федеральный проект «Музейные маршруты России» и выставочный проект Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр» к 225-летию со дня рождения классика, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«В этом году одним из особенных событий для нас стала II Всероссийская детская фольклориада, которая объединила молодых исполнителей, осваивающих и представляющих фольклорные традиции своего края. Среди главных задач фольклориады — сохранение нематериального этнокультурного достояния, воспитание уважения и гордости у подрастающего поколения к исконным традициям и обычаям, развитие детского и молодежного фольклорного движения», — заметила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Это событие объединило более 1000 участников — воспитанников детских фольклорных, хореографических, народно-певческих, инструментальных ансамблей из 80 субъектов Федерации.

Знаковым год стал и для библиотечной сферы. Казань признана библиотечной столицей России, а Татарстан в свою очередь признан самым читающим регионом в 2024 году. Весной в столице РТ прошли Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотека в многополярном мире» и фестиваль-форум «Литературный флагман России», что позволило представить успешные практики и перенять опыт коллег из других регионов страны и зарубежных стран.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В апреле в Казани впервые прошел федеральный проект «Музейные маршруты России». В инициативе приняли участие около 300 гостей со всей страны: представители Министерства культуры РФ, руководители федеральных и региональных музеев, эксперты, руководители управлений культуры муниципальных образований РТ. В рамках мероприятия музеи подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

Кроме того, по региональному проекту «Творческие люди» повышение квалификации стало доступно 1218 специалистам. Среди центров непрерывного образования присутствуют ведущие вузы в сфере культуры, включая и Казанский государственный институт культуры.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

II Всероссийская детская фольклориада, объединившая свыше 1000 участников, проходила в Татарстане с 19 по 23 июня. На протяжении пяти дней на сценических площадках, в парках и на площадях Татарстана проходил ряд мероприятий: многонациональное праздничное шествие, флешмобы, концерты, творческие встречи и многое другое.

Еще раньше, с 27 мая по 1 июня, в Казани состоялся VIII Международный театрально-образовательный форум «Науруз». Педагогами фестиваля-форума стали ведущие специалисты театрального искусства и менеджмента из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

С 2 февраля по 1 марта в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля проходил XLII Международный оперный фестиваль имени Шаляпина. Мероприятие открыло год празднования 150-летия казанской оперы. В афишу фестиваля входили 13 мероприятий основной оперной программы, два камерных концерта и пять просветительских лекций.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

С 12 по 30 мая на сцене Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля прошел XXXVI Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Участниками форума стали около 100 приглашенных артистов, представляющих ведущие театры России и зарубежья.

В программу мероприятия входил авторский спектакль Татарского театра оперы и балета «Золотая Орда» Резеды Ахияровой (был показан 17 мая). В рамках Нуриевского фестиваля были организованы гастроли Национального Большого театра Беларуси. Казанская публика впервые увидела балет «Анна Каренина» на музыку Петра Чайковского в постановке Ольги Костель.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Программу фестиваля завершили гала-концерты с участием приглашенных солистов и ведущих артистов казанской труппы. Режиссером концертов был художественный руководитель балетной труппы театра Владимир Яковлев.

С 19 по 24 мая в Казани, «Библиотечной столице России 2024 года», при поддержке Правительства РТ прошел Всероссийский библиотечный конгресс: «Библиотека в многополярном мире».

С 23 по 25 мая город принял лидеров книжной отрасли и креативных индустрий. Свыше 60 мероприятий состоялись в рамках фестиваля-форума «Литературный флагман России» на шести площадках города, в том числе деловой, образовательный и культурно-просветительский блоки. В программу вошли панельные дискуссии и круглые столы, презентации и творческие встречи, лаборатории и мастер-классы, лекции и питчинг-сессии.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

С 24 по 27 апреля в столице РТ впервые прошел федеральный проект «Музейные маршруты России». На разных площадках города состоялись встречи музейщиков со всей страны. Каждая встреча в рамках «Музейных маршрутов» — это рождение новых совместных проектов, развитие отрасли в целом.

С 18 июля по 8 сентября в Присутственных местах музея-заповедника «Казанский Кремль» проходил выставочный проект Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр». Выставка была организована к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Проект рассказывал зрителям о неразрывной связи пушкинского наследия с театральным искусством. Все театральные жанры русской сцены: от исторической трагедии до волшебной сказки и комедии — родились из сюжетов и образов, созданных Пушкиным. Опередив время, он задал вектор развития театрального искусства на два века вперед — такова была концепция создателей выставки.

Всего в выставочных залах экспонировались 125 предметов из фондового собрания Бахрушинского театрального музея, в том числе эскизы декораций и костюмов знаменитых художников. Театральное наследие Татарстана было представлено более 70 экспонатами из Государственного музея изобразительных искусств РТ, Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и Казанского государственного театра юного зрителя.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.