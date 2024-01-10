В рамках нацпроекта «Культура» в Татарстане построили восемь ДК и провели три фестиваля

В Татарстане в рамках национального проекта «Культура» в 2023 году были, в частности, воплощены в жизнь региональные проекты «Культурная среда» и «Цифровая культура». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В том числе за год по региональному проекту «Культурная среда» в республике отремонтировали 13 домов культуры и построили восемь сельских домов культуры. А также обновили музыкальную школу в Нижнекамске и четыре музея в Бавлинском, Кукморском, Зеленодольском и Арском районах РТ, создали три модельные муниципальные библиотеки.

Кроме того, необходимый инвентарь получили Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина и пять музеев в районах Татарстана. Приведены в порядок здания музыкального театра в Зеленодольском районе и районного Дома культуры в Буинске.

В свою очередь благодаря региональному проекту «Творческие люди» прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования 4529 специалистов. Для них было организовано обучение в 13 российских вузах, в том числе в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, Российской государственной специализированной академии искусств и Российском институте театрального искусства — ГИТИСе.

В рамках этого же регионального проекта были проведены три масштабных музыкальных и театральных события: Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина, Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева и Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз».

Помимо этого, получили поддержку два выставочных проекта: выставка из собрания научно-исследовательского музея Российской Академии художеств «Рафаэль. Версии» и выставка «Архангелогородские изразцы» музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.