Татарстан демонтирует нефтетрубы на Озерном месторождении по нацпроекту «Экология»

Несмотря на зимний период, Татарстан продолжает демонтировать бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в прямом эфире, который транслировался на сайте Центра управления регионом.

«Работы в общей сложности рассчитаны на два года. Это мероприятие пилотное, такие работы еще не проводились. Несмотря на зимний период, демонтаж трубопроводов проводится в активном режиме в рамках федерального проекта „Оздоровление Волги“», — отметил спикер.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, в 2023 году на работы по демонтажу бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища будет направлено 630,5 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на сегодняшний день Татарстан в рамках национального проекта «Экология» реализовал 29 природоохранных мероприятий на общую сумму более 14 млрд рублей. Национальные проекты реализуются начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.