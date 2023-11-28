В рамках нацпроекта 1600 татарстанцев научились продвигать продукцию на маркетплейсах

Завершился последний, четвертый по счету обучающий форум-марафон «PRO KazanExpress», на котором 359 татарстанцев изучили инструменты увеличения продаж на маркетплейсах. В общей сложности участниками этой серии мероприятий стали 1609 жителей республики, сообщают организаторы.

Слушатели изучали SEO-оптимизацию карточек своих товаров, рекламные инструменты для привлечения новых покупателей, учились разрабатывать стратегию продвижения и анализировать статистику продаж. Для закрепления знаний эксперты на основе реальных примеров анализировали карточки товаров и разбирали допущенные ошибки.

С января по октябрь 2023 года количество татарстанских селлеров увеличилось на 23% — до 55 919. Это примерно 12% от общего количества зарегистрированных в Татарстане юридических лиц и самозанятых и 7% от общего числа российских селлеров, заметила исполнительный директор ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина.

«Эксперты отмечают, что зачастую начинающим селлерам не хватает опыта и маркетингового бюджета для вывода своих товаров в бестселлеры. В результате значительная часть новичков проигрывает конкуренцию и сворачивает свою активную деятельность на маркетплейсах», — констатировала специалист.

Именно для оказания помощи местным селлерам в достижении «точки выживания» в этом году и была запущена новая серия обучающих форумов-марафонов «PRO Маркетплейс» по продвижению товаров на маркетплейсах Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и KazanExpress, пояснила Яруллина.

Цикл мероприятий был организован Центром «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ совместно с АНО «Центр электронной торговли „Маркетплейс.Легко“» при поддержке Министерства экономики РТ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Обучающие форум-марафоны проводятся в Татарстане начиная с 2021 года. По итогам 2022 года эта практика даже была отмечена федеральной премией «Мой бизнес» как лучший образовательный проект.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.