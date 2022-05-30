В рамках нацпроекта 12 тыс. школьников Татарстана обучат предпринимательским навыкам

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 12 тыс. школьников Татарстана примут участие в проекте «Школьный бизнес-старт». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Инициатива начнет реализовываться в октябре 2022 года. Школьников ждет деловая игра из четырех информационно-игровых модулей: «Предпринимательство и предпринимательская деятельность», «Создание бизнеса», «Маркетинг и реклама» и «Бизнес-проект». По итогам игры будут отобраны 600 лучших участников, которые продолжат обучение.

Отборочный этап на бизнес-симуляторе начался в мае этого года. К нему присоединились около 90 тыс. учеников классов с 5-го по 7-й. По итогам участия в симуляторе из них отберут 12 тыс. школьников, показавших лучшие результаты.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.