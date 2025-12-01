В рамках конкурса студенты придумали более 50 расширений для МАХ

В МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел финал первого студенческого хакатона по разработке приложений для МАХ, в рамках которого были представлены свыше 50 мини-приложений для национального мессенджера. По его итогам в качестве победителей было выбрано девять команд, предложивших решения в треках «Цифровизация», «Социальные инициативы» и «Эффективность» и разделивших между собой 3 млн рублей.

Мероприятие стартовало 16 октября, а регистрацию для участия в соревновании прошло свыше 2,7 тыс. студентов из более чем 110 городов, в том числе и Казани. В жюри хакатона вошли эксперты из VK, МАХ, Минобрнауки России и Минцифры России. В каждом из направлений за первое место команда получила 500 000 рублей, за второе – 300 000 рублей и 200 000 рублей – за третье. Кроме того, победители получат поддержку VK для дальнейшего развития проектов на платформе национального мессенджера.

Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук отметил, что проекты студентов становятся востребованными сервисами, обогащающими цифровую экосистему России.

В свою очередь, замглавы VK по образовательным проектам Анна Степанова рассказала, что участники показали отличное понимание реальных потребностей миллионов пользователей МАХ.