В рамках Kazan Digital Week – 2025 пройдет вебинар о цифровой трансформации АПК

В преддверии международного форума Kazan Digital Week – 2025 16 июля пройдет онлайн-вебинар на тему «Цифровая трансформация агросектора». Участники мероприятия познакомятся с передовыми решениями, которые меняют подход к ведению сельского хозяйства: от использования искусственного интеллекта и видеоаналитики до автоматизации кормления животных и внедрения цифровых платформ.

Программа вебинара включает демонстрацию практических кейсов, обзор успешных региональных инициатив и обсуждение механизмов государственной поддержки цифровых проектов в агропромышленном комплексе.

Модератор: Нияз Андреевич Халилуллин – генеральный директор АО «РИВЦ»

Выступят эксперты:

Ленар Наилевич Гарипов – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Петр Михайлович Угрюмов – заместитель гендиректора АО «Агропромцифра»

Динар Ильгизович Пахалов – заместитель директора ООО «Диджитол+»

Тимур Фаритович Хайруллин – директор ООО «Диджитол+»

Мария Анатольевна Ефанова – директор ООО «Промолоко-Софт»

Иван Григорьевич Нечаев – директор по проектам филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан

Вебинар можно будет посмотреть по ссылке.

Вебинар входит в серию мероприятий, проходящих с мая по сентябрь 2025 года, и приурочен к Kazan Digital Week – 2025, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Форум объединит экспертов, инноваторов и представителей власти из разных стран для обсуждения цифрового будущего.

На повестке форума – актуальные направления цифровой трансформации: интеллектуальные транспортные системы, умное управление, кибербезопасность, финтех, цифровая медицина, индустрия 4.0, инновации в образовании, агротехнологиях, культуре и туризме. Мероприятие пройдет в гибридном формате – с очным участием и онлайн-трансляциями.