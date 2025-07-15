В рамках Kazan Digital Week – 2025 пройдет вебинар о цифровой трансформации АПК
В преддверии международного форума Kazan Digital Week – 2025 16 июля пройдет онлайн-вебинар на тему «Цифровая трансформация агросектора». Участники мероприятия познакомятся с передовыми решениями, которые меняют подход к ведению сельского хозяйства: от использования искусственного интеллекта и видеоаналитики до автоматизации кормления животных и внедрения цифровых платформ.
Программа вебинара включает демонстрацию практических кейсов, обзор успешных региональных инициатив и обсуждение механизмов государственной поддержки цифровых проектов в агропромышленном комплексе.
Модератор: Нияз Андреевич Халилуллин – генеральный директор АО «РИВЦ»
Выступят эксперты:
Ленар Наилевич Гарипов – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Петр Михайлович Угрюмов – заместитель гендиректора АО «Агропромцифра»
Динар Ильгизович Пахалов – заместитель директора ООО «Диджитол+»
Тимур Фаритович Хайруллин – директор ООО «Диджитол+»
Мария Анатольевна Ефанова – директор ООО «Промолоко-Софт»
Иван Григорьевич Нечаев – директор по проектам филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан
Вебинар можно будет посмотреть по ссылке.
Вебинар входит в серию мероприятий, проходящих с мая по сентябрь 2025 года, и приурочен к Kazan Digital Week – 2025, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Форум объединит экспертов, инноваторов и представителей власти из разных стран для обсуждения цифрового будущего.
На повестке форума – актуальные направления цифровой трансформации: интеллектуальные транспортные системы, умное управление, кибербезопасность, финтех, цифровая медицина, индустрия 4.0, инновации в образовании, агротехнологиях, культуре и туризме. Мероприятие пройдет в гибридном формате – с очным участием и онлайн-трансляциями.