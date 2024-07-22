В рамках избирательной кампании в Татарстане стартует автобусный марафон

C сегодняшнего дня в Татарстане стартует автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет», в ходе которого кандидаты в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва от партии посетят каждый район республики для того, чтобы обсудить идеи и предложения жителей и определить приоритетные направления работы на пятилетний период. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского регионального отделения партии.

Первая встреча состоится сегодня в селе Пестрецы, в районном Доме культуры. В дискуссии примут участие Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, гендиректор агропромпарка «Казань» Олег Власов, кандидат в депутаты по Пестречинскому одномандатному избирательному округу № 49, действующий депутат Госсовета РТ Михаил Сыровацкий, руководитель исполкома Пестречинского района Раис Сулейманов.

Сабурская поделилась, что встречи будут проводиться в различных форматах — это сходы, панельные дискуссии, пикеты, встречи во дворах.

«В ближайшие два месяца мы проедем все районы республики, поговорим с каждым, у кого есть вопросы, идеи и предложения», — отметила омбудсмен.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2024 года в Татарстане состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Планируется выбрать 50 депутатов по партийным спискам, 50 — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах выдвинулись 427 человек. 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять политических партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули своих кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия — «Гражданская инициатива» выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.