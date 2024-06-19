В рамках Игр БРИКС на турнире по конному сорту разыграют пять комплектов наград

С 19 по 21 июня в международном конно-спортивном клубе «Казань» в рамках Спортивных игр стран БРИКС проходят соревнования по конному спорту. Будет разыграно пять комплектов медалей: две — в джигитовке, две — в тентпеггинге и один — в конной стрельбе из лука, отмечают организаторы состязаний.

Россию на Играх БРИКС представляют мастера спорта Федор Ефимов, Андрей Ненашев и Александра Калинина, а также чемпион мира Григорий Феофанов. Их соперниками стали всадники из Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Южно-Африканской Республики, Малайзии, Турции и Узбекистана.

Соревнования по джигитовке среди мужчин начинаются в 10 часов, а с 15 часов стартуют выступления по тентпеггингу среди мужчин и женщин. На 20 июня намечены финалы, а на 21-е число — состязания в конной стрельбе из лука.

Джигитовка представляет собой наследие конного боя, ставшее теперь эффектной акробатикой на полном скаку и приемами эффективного владения холодным оружием.

Тентпеггинг — это дисциплина, демонстрирующая мастерство работы с вооружением и лошадью. Всадники используют два вида оружия: копье и саблю. В качестве мишеней применяются небольшие колышки — пеги, кольца, а также апельсины.

Помимо прочего, программа дополнена состязаниями по конному луку, популярными во многих странах сообщества БРИКС, да и и не только в них.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.