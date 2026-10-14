В рамках форума «ТАЙМ» стартует кинофестиваль и презентуют Джалиля на хинди

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 14 октября, в Казани стартует культурная программа II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ». Начнутся кинопоказы Фестиваля индийского кино, а в Национальной библиотеке Татарстана презентуют сборник переводов Мусы Джалиля на хинди.

В рамках кинофестиваля публике покажут восемь фильмов: шесть индийских и два российских, включая картину из Татарстана. Ленты посвящены таким темам, как семья, отношения между поколениями, социальные проблемы, человеческое достоинство, значение близких.

Показы пройдут в кинотеатре «Мир», они будут бесплатными для всех желающих по предварительной регистрации на сайте культурного учреждения по ссылке. На некоторые сеансы еще есть свободные места.

Откроется кинофест индийской семейной драмой «О, моя собака» (Ohh my dog). В фильме представлены две параллельные сюжетные линии: мальчик из Ассама отправляется на поиски похищенной собаки, а бездомный пес из Бихара ищет своего хозяина. Постепенно оказывается, что истории протагонистов связаны с более масштабными событиями.

В программу кинофорума также вошли семейная драма «Кубик Рубика», романтическая драма «Маленькие, маленькие желания», драмы «Под тюрбаном» и «Книга сухих листьев», комедийная драма с элементами социальной сатиры «Таай Кижави». Все указанные картины вышли в 2025–2026 годах.

Отечественный кинематограф на фестивале представят две ленты – «Дочки-матери» Ирека Хафизова и Юлии Захаровой, снятые по мотивам пьесы Туфана Миннуллина «Әниләр һәм бәбиләр», и семейная комедия «На деревню к дедушке 2». Показы продолжатся до 17 октября.

Организаторы рассчитывают, что проведение кинофестиваля поможет расширить диалог между странами и познакомить жителей Татарстана с культурой современной Индии.

Тема кино также будет обсуждаться в рамках деловой программы форума на сессии «Киноиндустрия будущего: потенциал индийско-российского партнерства», которая пройдет 15 октября с 13.00 до 14.30. Участники сессии обсудят перспективы сотрудничества России и Индии в сфере культуры.

«Культура создает пространство для диалога, в котором люди разных стран могут лучше понимать друг друга. Индийское кино дает возможность увидеть современную Индию через истории ее людей, семьи и общества. Мы рассчитываем, что фестиваль станет еще одним важным элементом форума „ТАЙМ“ и поможет укрепить гуманитарные связи между Татарстаном и Индией», – отмечала ранее руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Кроме того, в Национальной библиотеке РТ с 13.00 до 15.30 сегодняшнего дня пройдет церемония передачи шести книг современных и классических индийских авторов и сборника стихотворений Мусы Джалиля на хинди.

Речь идет о книгах таких писателей, как Пратибха Рей, Фирак Горакхпури, Амрита Притам, Агъея, Ом Тханви, Махашвета Деви и Гульзар Сааб. Их проблематика – социальные и исторические вопросы, семейные отношения, философию, культурное наследие Южной Азии и судьбы людей в переломные периоды истории.

Переводы Мусы Джалиля, которые вошли в книгу поэта на хинди, выполнил доцент Центра русских исследований Университета Джавахарлала Неру Сону Саини. Издание подготовлено Академией наук РТ. Участие в презентации книг бесплатное по предварительной регистрации (на момент написания материала она еще не закрыта).

Помимо этого, будут организованы интерактивная встреча с участниками, выставка редких индийских книг из фонда Нацбиблиотеки Татарстана, воркшоп для переводчиков и изучающих хинди, неформальное общение гостей за чайным столом. В презентации примут участие представители индийского издательства Vani Prakashan Group, переводчики и специалисты по индийской филологии и культуре.

II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» пройдет с 14 по 17 октября 2026 года в Казани, деловая программа состоится 15–16 октября. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между регионами России и Индии. В центре внимания – практические возможности для бизнеса, новые партнерства и совместные проекты.